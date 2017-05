À la suite d’un rachat, Demix Construction, Dufferin Concrete et Ciment Saint-Laurent sont désormais des divisions de Groupe CRH Canada inc. et ne sont pas par conséquent affiliées à Lafarge Holcim, contrairement à ce que nous indiquions dans l’article de Jean-François Nadeau paru jeudi et intitulé « L’heure de vérité pour le géant des cimenteries ? ».