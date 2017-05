4 mai 2017 18h15

58, c’est 60… Vraiment ?

C’est avec beaucoup de surprise que j’ai appris de la part du ministre de l’Éducation que 2+2 n’égalait plus 4. En effet, il nous explique qu’à cause de la marge d’erreur, 58 points, ça donne 60. Or la marge d’erreur, ce n’est pas +2, mais +2 ou -2. Donc, 58 points, ça donne 60… ou 56 ! Mais si l’on poursuit le raisonnement de notre ministre, si 58 points, ça donne 60, alors 56, ça donne 58, donc 60, et pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? En partant de 0, on passe à 2, puis à 4, puis à 6, et on arrive en extrapolant à 100 (qui donne 102).

Ce n’est plus la théorie des grands nombres, c’est la théorie des nombres surfaits.

Si l’on transpose ce raisonnement, notre ministre, qui vient de fêter son 44e anniversaire, fêtait en réalité son 46e anniversaire, ou son 42e. De toute façon, il ne fait pas son âge.

Mais, trêve de plaisanterie, c’est dans les années 1960 que la volonté d’améliorer les notes est apparue au Québec. Le seul problème, c’est que l’amélioration d’une note n’améliore ni la qualité de l’élève, ni la qualité de l’enseignement, ni la compétence, ni les compétences.

Saint-Lambert, le 2 mai 2017

À quand un petit papy d’Outremont ?

« Ta Bête […] qui se vautre dans sa médiocrité, qui tient des propos naïvement dérangeants sur l’étranger, sur les femmes, sur les homos, comme un petit papy de Val-d’Or, comme un analphabète de la Côte-Nord, comme un animateur de radio de Québec […] » (Fabien Deglise commentant le roman Abattre la bête de l’auteur David Goudreault, Le Devoir, 29 avril).

Fabien Deglise tient ici des propos que je croyais en perte de vitesse. Il utilise, pour faire image, un amalgame qui tend à montrer que l’ouverture à l’autre et le niveau d’éducation sont inversement proportionnels à la distance qui nous sépare des grands centres du Québec. De ne nommer que des lieux éloignés des grands centres pour illustrer son texte parle en ce sens. Il nourrit ainsi l’imaginaire du citadin des grandes villes qui se « vautre » dans un complexe de supériorité par rapport aux régions.

Le petit papy de Val-d’Or, l’analphabète de la Côte-Nord… n’est-ce pas là une façon de perpétuer les préjugés sur les régions, un peu comme le ferait un animateur de la radio de Québec alimentant les préjugés sur Montréal en parlant de la clique du Plateau ?

J’habite une petite ville où on retrouve, comme partout ailleurs, les préjugés décrits, je ne peux le nier. C’est le genre de monstre intérieur qui nous habite un peu tous, comme le dit M. Deglise.

Mais j’y vois aussi des initiatives qui démontrent une ouverture à l’autre. Je peux vous parler de nos gens qui offrent chaque année gîte et repas aux étudiants de l’Université Western Ontario dans le cadre du programme d’immersion française, étudiants aux multiples origines culturelles. Ou bien de ces mêmes gens qui accueillent dans leur maison des conteurs de tous les coins du monde lors du Festival des grandes gueules. M. Deglise pourrait d’ailleurs en parler à David Goudreault, qui y a livré une solide prestation il y a quelques années. Ce ne sont que deux exemples, et il y en a d’autres, ici comme dans toutes les régions du Québec.

Une anecdote : en 1994, je quittais Québec où j’étudiais pour aller travailler à Caplan, en Gaspésie. Certains de mes amis, universitaires, urbains, et ouverts d’esprit, me taquinaient en me disant : est-ce qu’il y a l’eau courante ? Tu vas devoir t’habituer aux bécosses. L’électricité est-elle arrivée là-bas ? On t’enverra des télégrammes. Ils tenaient alors des propos naïvement dérangeants sur les régions… comme un journaliste de Montréal.

Trois-Pistoles, le 1er mai 2017