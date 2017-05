Il a fallu que Fabien Marsaud frôle la mort pour donner naissance au slameur Grand Corps Malade. Après un tragique accident, et un an passé dans un centre de réadaptation, l’ancien joueur de basketball a réussi à retomber sur ses deux pieds, non sans douleurs. C’est ce parcours, en partie inspiré de son livre, qu’il décrit avec la complicité de Mehdi Idir, le réalisateur de ses vidéoclips. Dans ce lieu aseptisé, Benjamin (solide Pablo Pauly) devra tout réapprendre, découvrant aussi beaucoup de choses au contact de ses compagnons d’infortune. Cette leçon de courage, jamais exempte de clichés et de postures visuelles délibérément accrocheuses (leur amour du clip n’est jamais loin), présente de jeunes interprètes au visage inconnu, mais à l’indéniable force de conviction.



Patients ★★★ France, 2017, 111 min. Drame psychologique de Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly, Nailia Haroune.