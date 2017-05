Au repos forcé après une crise cardiaque, Daniel, un ouvrier de 57 ans, goûte la médecine amère de l’appareil gouvernemental qui, sur la base d’une erreur technique, lui refuse l’indemnité nécessaire à sa subsistance. Lauréat d’une seconde Palme d’or pour ce film engagé, Ken Loach étale la bêtise bureaucratique érigée en diktat. En colère et désireux d’éveiller les consciences, le cinéaste britannique en oublie parfois le cinéma au détour de dialogues didactiques, entre film et pamphlet. Un bémol que rachète une émotion toujours vive, et largement tributaire du personnage de Katie, une jeune mère célibataire qui en arrache. À cet égard, une visite dans un centre de dépannage alimentaire donne lieu à une scène bouleversante. On est dévasté comme on l’a rarement été au cinéma. Ken Loach accomplit cela. Impossible, ensuite, de retrouver l’indifférence de ceux qui ne savent pas, ou feignent de ne pas savoir.



Horaire en salles



​Notre critique complète

Moi, Daniel Blake (V.O. stf de I, Daniel Blake) ★★★ 1/2 Grande-Bretagne, 2016, 100 minutes. Drame social de Ken Loach. Avec Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann.