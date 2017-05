À sa sortie, Les gardiens de la galaxie, une bande disparate de renégats menée par Peter Quill, séduisit avec son autodérision. Arrive la suite attendue dans laquelle Peter, fils d’une Terrienne, retrouve son mystérieux père, un homme-planète appelé Ego. Prévisible, l’intrigue bénéficie d’une chimie parfaite entre Chris Pratt et Kurt Russell. Pilleur intergalactique qui fut autrefois pour Peter ce que Fangin fut pour Oliver Twist, Yondu (Michael Rooker) passe d’ennemi à ami. Une reconfiguration qui donne lieu à un étalage de sentimentalité qu’évitait le premier opus, chaque passage émotionnel y étant désamorcé in extremis en humour. Ce décalage ludique était distinctif. Or, la suite veut émouvoir, et souvent. À cet égard, si la multiplication des clins d’oeil aux années 1980, charmante hier, frôle aujourd’hui le point de saturation, il reste que le film n’est jamais aussi efficace que lorsqu’il prend les choses à la légère.



Horaire en salles



Notre critique complète

Les gardiens de la galaxie vol. 2 ★★ 1/2 États-Unis. 2014. Science-fiction de James Gunn. Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Benicio Del Toro.