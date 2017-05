S’il fallait trouver un cinéaste de la délicatesse, notre choix se porterait spontanément sur Hirokazu Kore-eda, ce chantre de la classe moyenne japonaise. Dans ses films (Still Walking, Nobody Knows, Like Father, Like Son), le décor a beau sembler exotique, les personnages éprouvent des angoisses et des dilemmes aux résonances universelles. Le cinéaste suit ici un antihéros à la masculinité écorchée, rongé par le jeu compulsif, incapable de jouer au bon fils et au bon père. En quelques jours et le temps d’un typhon, cet écrivain raté devra apprendre à écrire sur un autre ton un nouveau chapitre de sa vie. Quelques acteurs fidèles renouent avec son univers sans artifice, dont Hiroshi Abe en homme blessé et la charmante Kirin Kiki en vieille dame à la bonhomie contagieuse.



Après la tempête ( V.F. d’After the Storm) ★★★ 1/2 Japon, 2016, 117 minutes. Drame de Hirokazu Kore-eda. Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki, Taiyo Yoshizawa, Kirin Kiki.