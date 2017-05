À partir d’un manuscrit inachevé de l’auteur afro-américain James Baldwin, regard sur l’évolution de la question raciale chez nos voisins du sud. Démonstration implacable de la persistance du racisme aux États-Unis. Propos très érudit de Baldwin. Réalisation éclatée. Choix musicaux judicieux. Narration prenante de Samuel L. Jackson.

Je ne suis pas votre nègre (I Am Not Your Negro)

(3) Fr. 2016. Documentaire de Raoul Peck.