Nouveaux heurts meurtriers au Venezuela

Les forces de l’ordre ont dispersé mercredi à Caracas, avec des gaz lacrymogènes, des milliers de Vénézuéliens manifestant contre le projet de nouvelle Constitution du président socialiste Nicolás Maduro, qu’ils voient comme une tentative de ce dernier de s’accrocher au pouvoir. Avec le soutien de camions blindés antiémeutes, la police et la garde nationale militarisée ont repoussé les manifestants sur une autoroute de l’est de la capitale avec du gaz lacrymogène, des canons à eau et des tirs de grenaille, tandis qu’en face plusieurs groupes de jeunes, parfois encagoulés, répliquaient par des jets de pierres et de cocktails Molotov. Ces affrontements ont fait un 32e mort dans cette vague de manifestations et de violences qui a commencé début avril.