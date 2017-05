4 mai 2017

Les sénateurs sont des garde-fous et, espérons-le, de sages hiboux

Les députés ne sont pas à l’abri des différentes idéologies. Ils ne sont pas non plus à l’abri du populisme. C’est dangereux de ne pas avoir de garde-fous. Le Sénat en est un et il faut le conserver. Les sénateurs révisent les projets de loi avant que ceux-ci ne deviennent lois. Deux fois plutôt qu’une, c’est un rempart nécessaire.

Plusieurs militent pour l’abolition du Sénat au Canada. Ne serait-ce pas justement pour ne plus avoir de garde-fous et faire adopter les lois qu’ils veulent ? Dans un gouvernement majoritaire, c’est très dangereux, car les partis d’opposition ne font pas le poids en cas de démesure ou de gouvernement idéologique ou trop populiste.

Le Sénat protège les Canadiens contre les lois idéologiques et populistes qui pourraient menacer la population, certaines minorités ou les droits de la personne. Trop de pouvoir aux députés et à un gouvernement majoritaire est dangereux. Le Sénat veille aussi à ce que nos lois respectent les droits de la personne, ce que les gouvernements et les députés ne font pas toujours. Qui sait quels seront notre gouvernement et son idéologie plus tard ?

On voit en France l’extrême droite en train de se faufiler et de « fabriquer sa toge » parmi la population et le populisme. Un Sénat peut s’assurer que des lois inhumaines ne soient pas adoptées. Il ne faut jamais accorder un trop grand pouvoir à une seule personne, tous les projets de loi doivent être révisés par le Sénat pour que nous demeurions en sécurité, juste au cas où. On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Il faut conserver le Sénat et s’assurer que les sénateurs sont de sages hiboux qui veillent lorsque la majorité s’est endormie. Les sénateurs et sénatrices sont un rempart essentiel contre les malheurs qu’on ne voit pas toujours s’approcher.

Saint-Jean-Port-Joli, le 2 mai 2017

L’eau des Premières Nations

Monsieur le Premier Ministre,

Je m’adresse à vous aujourd’hui au nom des miens, de mon peuple. Je ne parle pas seulement des Anishinaabe, mais plutôt de toutes les Premières Nations de notre pays. Compte tenu du fait que la Loi sur les Indiens est toujours en vigueur à l’heure où je vous écris, je me présente en tant que numéro 1573 du groupe de registre du Conseil de la Première Nation Abitibiwini. La présente consiste à dénoncer votre responsabilité et votre implication dans le viol d’un droit fondamental : l’accès à l’eau potable. N’ayons pas peur des mots, Monsieur le Premier Ministre : nous vivons sur une terre où le génocide des Premières Nations, de notre peuple, est toujours actif en 2017.

Neuf pays se partagent la ressource en eau douce à travers le monde et le Canada est l’un d’entre eux. Comment expliquer et justifier que, le 31 août 2016, 132 avis concernant la qualité de l’eau potable étaient en vigueur dans 89 communautés autochtones et que, selon Santé Canada, 39 de ces avis perdurent depuis plus de dix ans ? Selon un rapport d’Amnistie internationale présenté à l’ONU, environ 20 000 personnes vivant dans les réserves autochtones au Canada n’ont pas accès à l’eau courante ou à un service d’égout. Dans certains pays, les problèmes d’accès à l’eau ne sont pas toujours liés à l’absence de ressources en eau, mais aussi à un manque de moyens financiers et/ou à une absence d’organisation pour distribuer, entreposer et rendre potable l’eau aux diverses populations. Alors, comment légitimez-vous et motivez-vous le fait que le gouvernement ait les moyens de dépenser 80,9 millions de dollars pendant les cinq prochaines années notamment pour chercher de l’eau sur la planète Mars ? Il est bien que le Canada ouvre ses portes au tiers-monde, mais actuellement, le tiers-monde est une triste réalité dans notre propre pays.

Le 2 mai 2017

Hydro-Québec et les caribous

J’ai lu avec une grande inquiétude l’article « Le caribou migrateur du Québec est en voie de disparition », d’Alexandre Shields, dans Le Devoir du 1er mai… Tout de même, qu’une harde comme celle de la rivière George passe en vingt ans de 800 000 têtes à quelques milliers, c’est renversant !

Ce déclin majeur de la population constaté par le comité fédéral sur les espèces en péril serait-il en partie ou principalement attribuable aux ennoiements de grands réservoirs et aux détournements de rivières comme la Rupert par l’intouchable Hydro-Québec ? Ou alors serait-ce une chasse trop intensive et non contrôlée ?

Si j’étais du Devoir, je confierais le mandat de creuser la question à M. Shields.

Jean-François Vallée

La Pocatière, le 3 mai 2017