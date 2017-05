3 mai 2017

Rappel et appel à Manon Massé

Le Parti québécois a fort heureusement retenu cette phrase du premier ministre Bernard Landry, « la patrie avant les partis » et « l’indépendance n’est ni à droite ni à gauche, mais en avant », et il a proposé une alliance stratégique avec Québec solidaire. Si nous étions dans la France d’aujourd’hui, nous dirions un « front républicain ». Le Parti libéral ne doit plus former le gouvernement du Québec, son entreprise de démolition des acquis a suffisamment fait de dégâts.

Il ne fait aucun doute que depuis l’élection du gouvernement libéral, il n’y a que des reculs pour le Québec dans tous les secteurs de l’activité nationale. Le Parti libéral n’est même plus le fantôme du Parti libéral de Jean Lesage et même de Robert Bourassa. Un ami libéral me disait récemment que Robert Bourassa était un Québécois vivant au Canada, alors que Philippe Couillard était un Canadien vivant au Québec. Cela résume tout quant à sa philosophie politique et celle de son gouvernement.

Madame Massé, dans l’entrevue qu’elle vient de donner au journal Le Devoir, semble avoir des angoisses. Elle est au stade du « ni-ni ». Une attitude qui ressemble (encore une image) à celle de M. Melanchon en France. Elle semble osciller entre ne pas perdre l’image du « pur » et laisser le « mal » triompher, c’est-à-dire le Parti libéral. Sans convergence, il y a lieu de croire que les libéraux, forts d’un vote captif, formeront de nouveau le gouvernement en 2018. C’est la triste conséquence de la néfaste division du vote francophone, et surtout du vote indépendantiste (encore faudrait-il s’interroger sur la validité de cette option à Québec solidaire ? J’ai souvenir à l’élection de 2012 du tract de QS où le mot « indépendance » ne figurait pas dans la version anglaise. Oubli, stratégie ?).

Madame Massé semble oublier qu’à l’élection de 2014, elle n’a obtenu qu’une majorité de 97 voix, tout juste devant la candidate du Parti libéral. Pour la première fois depuis 1970 (à l’exception des partielles de 1983 et 1984) et jusqu’en 2012, cette circonscription a élu des candidats du Parti québécois avec de bonnes et souvent de fortes majorités. Sans convergence, QS peut perdre la circonscription, et ce, même au profit du Parti libéral.

Pour la petite histoire, ce sera la première fois que cette circonscription sera représentée par un député libéral qui fera un plein mandat depuis 1936. Elle a certes un bassin de sympathie pour diverses raisons, mais son bilan de réalisations est plutôt mince.

Je laisse madame Massé réfléchir à cette phrase : « Vaut mieux se rétracter et s’en attribuer tous les mérites que de persister et être vaincu. »

Le 29 avril 2017

Pour en finir avec l’outrage de 1982

Le Québec ne fait pas officiellement partie du Canada depuis 1982, n’ayant jamais approuvé le rapatriement de la Constitution. Pour en finir avec la question du Québec et avec cet outrage décrié par une vingtaine de personnalités (Le Devoir, 20 avril 2017), nous souhaitons qu’un parti politique puisse prendre le leadership et proposer un référendum avec deux questions :

1. Approuvez-vous l’accord du lac Meech, tel que négocié de bonne foi par le Québec en 1987 ?

2. Approuvez-vous l’indépendance du Québec dans un an si l’accord du lac Meech n’est pas approuvé par le gouvernement du Canada ou par une des neuf autres provinces d’ici un an ?

Ainsi, nous mettrons un point final sur notre statut et verrons si le Canada veut un Québec fort à l’intérieur du Canada. Un refus sera alors la preuve que le Canada et/ou les provinces veulent maintenir le Québec sans moyens et dépendant à l’intérieur du Canada. Nous aurons alors toutes les raisons de nous prendre en main et de devenir un pays. Avec les compétences que nous avons et le bassin de bons entrepreneurs que nous comptons, le Québec pourrait ainsi devenir soit une province, soit un pays riche et prospère.

Le 30 avril 2017