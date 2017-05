2 mai 2017

Fumer avec Manu ? Mieux que plaisanter avec Marine !

Christian Rioux figure parmi mes principales sources d’information sur l’élection présidentielle en France. Je suis l’heureux consommateur de ses reportages sur le cheminement des campagnes ; ils font preuve d’un sens de l’observation aiguë livré par une belle plume. Toutefois, le ton ricaneur qu’il a adopté dans sa chronique «Manu et Justin» (le 28 avril) est quelque peu agaçant. Il se sert du personnage d’Emmanuel Macron pour nous ressortir encore une fois les rengaines désormais connues à l’endroit du premier ministre canadien : les égoportraits, le français de niveau cégep, son projet de légalisation de la marijuana. On mélange tout ça avec un rappel qu’il partage avec Macron un intérêt pour le théâtre lorsqu’il était étudiant. Ce ne sont pas des gens sérieux, quoi. C’est ce qu’on voudrait nous faire croire. De plus, ils sont tous deux fustigés pour privilégier l’ouverture à la mondialisation avant l’affirmation nationale, de vouloir suivre la marche de l’histoire plutôt que de « changer le monde ». C’est injuste. La France se trouve en danger de tomber dans les mains d’une candidate dont le discours frôle le fascisme, tout en voulant sortir la France de l’Union européenne et de l’OTAN, voire du système occidental. Mme Le Pen, elle veut changer le monde. Et « Justin » ? Seuls ceux qui s’efforcent de s’aveugler peuvent ne pas avoir remarqué le net changement dans le contenu et le caractère ainsi que, oui, le style et le ton de la gouvernance sous Trudeau par rapport à ceux qui marquaient celle de son prédécesseur. Ce que « Manu » promet est grand. C’est sauver la France d’un cauchemar style Trump à la gauloise. Trudeau, pour sa part, fait toujours preuve d’un nouveau souffle réformiste au Canada après une décennie de fermeture et de retranchement. Je préfère de loin l’image qu’évoque M. Rioux de Trudeau et Macron partageant un joint que de voir nos leaders politiques réduits à se comporter de façon respectueuse à l’endroit d’une éventuelle présidente Le Pen pour conserver les bonnes relations avec l’Élysée. On a assez de ça à Washington.

Westmount, le 28 avril 2017

À Jean-François Gosselin, candidat à la mairie de Québec

Cher Jean-François,

comme toi, je suis pour les arbres, mais pas au détriment du stationnement. Je prends ces quelques lignes pour te suggérer des endroits où prendre une bière sans t’embêter avec le parking. Quelle chance, à Québec, il y en a plusieurs ! Je te recommande fortement une succursale de microbrasserie — celle qui donne le goût des conquêtes — construite sur un grand et disons-le, superbe stationnement de centre commercial. En plus, facile de t’y rendre, c’est tout près des autoroutes Félix-Leclerc et Duplessis ! Autrement, une succursale d’une institution saguenéenne de la bière a élu domicile sur Pierre-Bertrand, près de Félix-Leclerc. Encore là, on ne se fait pas suer avec le stationnement ! L’endroit est fort sympathique, entouré de concessionnaires automobiles et, en plus, pas facile de s’y rendre à pied, à vélo ou en transport en commun. Pas mal moins de chances d’y rencontrer un enverdeur socialiste que sur Maguire !

Enfin, je profite de l’occasion pour te suggérer quelques destinations pour tes vacances. Savais-tu qu’une célèbre enseigne de magasins à grande surface offre son stationnement gratuitement aux gens du voyage la nuit ? Une expérience extraordinaire, me dit-on. Sinon, Daytona Beach en Floride est un incontournable ; tu peux même y conduire sur la plage ! Sur ce, bonne chance pour la mairie. Ton idée de remettre la voiture au centre du développement urbain est rafraîchissante, comme une bonne bière froide en été. Prost !

Québec, le 28 avril 2017