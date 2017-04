1 mai 2017

Reconnaître le 1er mai

Le 1er mai est la fête internationale du Travail, mais qu’attend donc le Québec pour l’officialiser ? La confusion entre la fête du Travail célébrée en septembre et celle célébrée le 1er mai, perdure depuis trop longtemps. Rappelons-nous que c’est à la suite d’un large mouvement de grèves déclenché le 1er mai 1886 aux États-Unis afin d’obtenir la journée de travail de huit heures que tout a commencé.

Pour triste mémoire, cette grève fit trois morts parmi les travailleurs de la société MC Cormick à Chicago. Puis, le lendemain de cette tuerie, une bombe explosa, tuant sept policiers et en blessant plus de 70 autres. Parmi les leaders de cette grève, malgré les preuves incertaines de leur implication dans cet acte, huit ouvriers furent condamnés et quatre d’entre eux furent pendus.

C’est la deuxième Internationale socialiste, réunie à Paris trois ans plus tard, qui déclara le 1er mai jour chômé en l’honneur des événements de Chicago. Depuis lors, ce jour est reconnu presque partout dans le monde comme la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs. C’est une journée de réflexion et de gloire d’avoir pu contribuer à réduire de parfois plus de 16 heures à 8 heures la durée maximale d’une journée de travail.

La Fédération américaine, quant à elle, a choisi le mois de septembre pour cette fête du Travail (Labor Day), jetant ainsi dans l’oubli la lutte de ces personnes mortes pour contrer l’abus.

Pourquoi le Québec devrait-il s’aligner sur cette perte de mémoire, pourquoi devrions-nous être à la remorque des États-Unis ?

Depuis plusieurs décennies au Québec, nous assistons en ce 1er mai à des rassemblements de travailleuses et travailleurs portant des revendications de justice sociale et de politiques économiques au service des citoyens entre autres. Malheureusement, cette fête n’est pas chômée et, pourtant, ce 1er mai devrait être en cohérence avec l’ensemble des travailleuses et travailleurs de tous les pays. Demandons et exigeons du Québec cette reconnaissance sociale et politique envers les travailleuses et travailleurs qui sont au quotidien sur la première ligne de feu pour réaliser le développement et l’avenir du Québec.

Le 27 avril 2017

Des notes scolaires gonflées

On apprend que, par un mécanisme statistique, le ministère de l’Éducation donne automatiquement la note de passage à un élève qui n’a par exemple que 58 %. On sait que les faiseurs de sondages nous ont habitués à la nécessité pour eux de tenir compte d’une marge d’erreur. Par ailleurs, l’astrophysicien et philosophe Aurélien Barrau fait une critique virulente de la mentalité à courte vue selon laquelle il n’y a de vérité que chiffrée (De la vérité dans les sciences, 2016).

L’extension des lois statistiques au monde de l’éducation est en porte-à-faux. D’abord, elle a comme présupposé que la note de 58 % est le fruit de l’erreur humaine. De plus, l’évaluation des professeurs n’est pas une opération chiffrée, mathématique ou statistique. Elle varie selon l’atteinte d’objectifs d’apprentissage. S’il y a erreur, c’est aussi en ces termes qu’elle doit se corriger et s’afficher.

La note chiffrée ne peut avoir valeur de signe que rattachée explicitement à l’apprentissage. S’il y a erreur, ce n’est donc pas aux fonctionnaires qu’il appartient de la corriger par une baguette statistique magique, mais aux pairs de l’enseignement et, de préférence, par des procédés qui instruisent l’élève. Quant à la pertinence de normaliser, c’est par ses effets stimulants ou au contraire lénifiants qu’il faut en juger. Notre sympathique ministre Proulx aurait avantage à parler de psychopédagogie plutôt qu’à jouer les apprentis sorciers en statistiques.

Lévis, le 29 avril 2017