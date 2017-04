29 avril 2017

Publicité du Barreau : un remboursement exigé

Le retrait de la bâtonnière Prémont en tant que candidate et son appui au troisième candidat ne sont peut-être pas étrangers au fait qu’une publicité fort opportune du Barreau a été diffusée à un coût estimé à plusieurs dizaines de milliers de dollars dans les six quotidiens de Capitales Médias, propriété de Me Martin Cauchon, pendant 10 semaines, soit en pleine campagne électorale au bâtonnat.

Cette même publicité mettait factuellement en vedette une figure bien connue de la publicité à Québec et aussi avocate médiatrice familiale qui partage la même adresse professionnelle que la bâtonnière Prémont. Toute publicité directe ou indirecte des candidats était pourtant strictement interdite.

Une telle publicité, quoique pertinente, duplique des informations juridiques dispensées par plusieurs institutions déjà largement subventionnées par l’État ou des fondations. De plus, cette publicité aura également fait la promotion manifeste de services professionnels nominaux alors que la publicité du Barreau devrait bénéficier à tous. Il est impératif que le Barreau rembourse le coût de cette publicité inappropriée aux membres.

Cela n’enlève rien aux qualités professionnelles de Me Prémont, mais son jugement est remis en doute. Son « appui » de dernière minute au troisième candidat ressemble plus à un ralliement de deuxième tour qu’à un retrait volontaire. Il est impératif que le Barreau rembourse les 26 000 membres pour cette dépense.

Québec, le 27 avril 2017

L’héritage du passé

Dans toute la saga entourant les enquêtes de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sur Jean Charest et Marc Bibeau, le premier ministre Philippe Couillard clame que les pratiques de son gouvernement sont sans faille : « Depuis mon accession à la direction du parti, depuis que je suis premier ministre du Québec, on n’est pas capable de montrer un seul cas, un seul cas autre qu’une pratique irréprochable de l’administration publique. »

Or, les allégations de corruption et de collusion à l’endroit de l’ex-premier ministre libéral Jean Charest et de l’ex-grand argentier libéral Marc Bibeau pointent directement le parti politique dont Philipe Couillard assume actuellement la chefferie, une responsabilité qui déborde son mandat actuel et englobe le passé récent du parti.

Conséquemment, il m’apparaît évident que le premier ministre ne peut se délester des enquêtes de l’UPAC en invoquant la « pratique irréprochable » de son gouvernement. À mes yeux, Philippe Couillard se doit d’assumer l’héritage du passé du parti qu’il dirige au lieu de tenter de s’en laver les mains sans scrupule… C’est une question d’imputabilité légitime, pour le gouvernement libéral au pouvoir !

Québec, le 27 avril 2017

Le don de vie

Dans le cadre de la semaine nationale du don d’organes et de tissus, il est opportun de se rappeler que la majorité des citoyens peuvent apporter leur contribution sur une base volontaire.

Quel que soit le contexte religieux, la mort est un moment sacré qui appelle au respect. Le respect de ceux qui partent et le respect de ceux qui doivent faire leur deuil de la perte d’un être cher. La personne qui quitte cette vie emporte avec elle des organes et des tissus qui pourraient survivre et contribuer à la vie ou la qualité de vie de plusieurs autres personnes. La naissance est un don de vie et la mort offre la chance de partager ce précieux don.

Il faut continuer de convaincre la population que la mort peut être porteuse de vie, dans une démarche respectueuse du deuil, des croyances et des traditions. Ainsi, mourir c’est aussi donner et c’est aussi durer.

Le 26 avril 2017