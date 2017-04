Nouvelle employée d’une puissante boîte spécialisée dans les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, une jeune femme (Emma Watson) accepte d’être le cobaye de son patron (Tom Hanks), c’est-à-dire d’être connectée 24 heures par jour. Cette troublante expérience l’amènera à réfléchir sur la notion de vie privée. Si elle donne froid le dos, à l’instar de la brillante série Black Mirror, cette adaptation clinique et assez fidèle du roman d’anticipation de David Eggers par James Ponsoldt (The Spectacular Now) entraîne le spectateur bien sagement du point A au point B.

Le cercle. Le pouvoir de tout changer (V.F. de The Circle) ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 110 minutes. Thriller de James Ponsoldt. Avec Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan, Glenne Headly, Bill Paxton, Ellar Coltrane et John Boyega.