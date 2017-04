28 avril 2017

Pourquoi nous avons signé pour Omar Khadr

Un enfant est emprisonné par l’armée américaine dans le terrifiant camp de Guantánamo Bay. On l’y maintient pendant dix ans. Il y est torturé au point d’en conserver, encore aujourd’hui, de graves séquelles physiques. Il sera le dernier prisonnier occidental à Guantánamo, car son pays refuse de le rapatrier. Quand, enfin, il quitte Guantánamo, son pays le met en prison pour trois autres années. Cet enfant, maintenant âgé de 30 ans, se nomme Omar Khadr. Il est Torontois.

Il est permis de croire à un véritable acharnement contre ce jeune homme, qualifié de détenu exemplaire par l’ancien enquêteur correctionnel du Canada Howard Sapers. On a délibérément voulu l’oublier, en faire un exemple de la rhétorique vengeresse qui caractérisait le précédent gouvernement canadien.

Omar Khadr est sorti de prison en 2015. Pendant 13 longues années, il a été privé de ses droits les plus fondamentaux comme l’ont statué, entre autres, la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême du Canada, Lawyer’s Rights Watch Canada, Amnistie internationale et la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles.

Il est malheureusement impossible de réécrire la triste histoire d’Omar Khadr. En revanche, on doit impérativement demander au gouvernement canadien d’y mettre un terme une fois pour toutes.

Dans un discours célébrant les 35 ans de la Charte canadienne des droits et libertés, Justin Trudeau insistait la semaine dernière pour « rappeler aux Canadiens que nous n’avons pas plus grand devoir que celui de veiller aux libertés des uns et des autres ».

Justement, Monsieur Trudeau. C’est pour ça que nous avons signé la pétition pour Omar Khadr.

Le 23 avril 2017

De la France debout à la France en marche ?

On entend un gros ouf ! venant de la presse internationale à la suite des résultats du premier tour de la présidentielle en France. Ce qui est le plus remarquable ici, c’est que les courants d’opinion les plus variés ont pu s’exprimer au sein de l’Hexagone, tandis qu’une grande cohésion de la classe politique française, sinon la société civile s’est constituée dès lundi autour du candidat pragmatique et progressiste Emmanuel Macron (pro-Europe), pour que puisse triompher la voix de la modération sur celle d’un extrémisme primaire !

Pour nous au Québec, il y a de quoi être fier de ce rebond de celle qu’on a déjà appelé la mère patrie, la métropole, de son exercice démocratique et efficace avec le scrutin à deux tours, et ce, compte tenu d’une forte angoisse récente, teintée d’insécurité depuis les attentats perpétrés à Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier 2015, la tuerie macabre au Bataclan du vendredi 13 (quelle date atroce !) novembre de la même année, les attentats du 14 juillet dernier à Nice, cet assassinat stupide sur les Champs-Élysées encore vendredi, l’incertitude européenne, etc.

Depuis l’effondrement de la France de Vichy et le relèvement qui a suivi avec la Libération, on aura pu ainsi voir d’abord la France debout (comment imaginer pire que les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale désormais ?) avec l’ascension politique de Charles de Gaulle. En passant, ce n’est pas la première fois en France que les partis politiques implosent dans la mouvance qu’on retrouve actuellement. C’est sur les mêmes ruines fumantes de l’après-guerre et des aléas de la IVe République (lire l’excellente biographie de CDG par Max Gallo sur cet épisode) que s’est édifié le modèle gaulliste de la Ve République, qui a tout de même fait long feu jusqu’à maintenant, dans l’alternance entre courants fortement différenciés, voire de cohabitation pas toujours facile. Au-dessus de toute cette mêlée s’était édifiée la légitimité présidentielle (et ne l’oublions pas, de son suffrage universel), avec ses longs septennats qui furent plus tard révisés à la baisse (de sept ans à cinq ans) avec le tournant du millénaire.

Quoi qu’il en soit, on peut maintenant — au moins à distance — respirer un peu mieux pour la suite des choses dans deux semaines, à savoir un resserrement de la cohésion nationale (contre la tentation du repli identitaire qui guette à présent plusieurs pays et un affaiblissement appréhendé de l’Europe). Comment imaginer que les Français, instigateurs d’une Europe égalitaire, moderne — depuis les campagnes napoléoniennes ! — puissent même s’en écarter ? Exit la Grande-Bretagne, mais l’Allemagne et la France (en marche !) sont assurément les deux meilleurs piliers de cette Europe moderne et intégratrice…

Chapeau, cousins français !

Le 24 avril 2017