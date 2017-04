Un New-Yorkais élégant et beau parleur, qui se prétend homme d’affaires, est soudainement plongé au coeur d’une crise géopolitique, trois ans après s’être lié d’amitié avec un politicien ambitieux devenu premier ministre d’Israël.



V.O. : Forum, Cavendish.

Norman – The Moderate Rise and Tragic Fall Of a New York Fixer

États-Unis, 2017, 117 minutes. Drame de Joseph Cedar avec Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen.