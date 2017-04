Une section musulmane dans un cimetière de la région de Québec

Une section musulmane sera ouverte au cimetière Les Jardins Québec, à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de la capitale québécoise, a annoncé mercredi le complexe funéraire Lépine Cloutier/Athos. Le Centre culturel islamique de Québec (CCIQ), qui tente actuellement d’avoir un cimetière musulman à Saint-Apollinaire, était surpris de cette annonce. « On n’a jamais eu de discussion avec Les Jardins Québec, on a appris la nouvelle après l’annonce dans les médias. Je pense qu’ils ont vu une occasion d’affaires, mais ce n’est pas un projet auquel nous avons participé », souligne Mohamed Kesri, responsable du projet de cimetière et secrétaire au CCIQ. Les citoyens qui résident à proximité du site visé par le CCIQ avaient jusqu’à mercredi pour demander la tenue d’un référendum sur l’implantation d’un cimetière musulman à Saint-Apollinaire.