Opiniâtre et beau parleur, Norman Oppenheimer (Richard Gere, magistral) arpente les rues de New York, où il traque les hommes d’affaires afin de les embarquer dans ses magouilles. Un jour, l’homme se retrouve au coeur d’une crise géopolitique. Réactualisant le destin tragique du juif de cour Joseph Süss Oppenheimer, Joseph Cedar (Beaufort, Footnote) signe un savoureux et judicieux conte urbain sur l’ambition et la corruption. Porté par une trame sonore mélancolique aux accents jazz et klezmer, ce drame demeure captivant et tendu du premier au dernier plan.

Norman ★★★ 1/2 Drame de Joseph Cedar. Avec Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Steve Buscemi, Dan Stevens, Harris Yulin, Charlotte Gainsbourg et Hank Azaria. États-Unis, 2017, 117 minutes.