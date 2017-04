Si vous ne connaissez pas encore Christian et Marie-France des Pallières, vous ne savez pas ce que vous manquez. Le documentariste Xavier de Lauzanne s’est chargé de combler ce vide, célébrant les réalisations de ce couple en apparence banal, mais dont le destin et la dévotion sont tout à fait exceptionnels. En compagnie de leurs quatre enfants, ils ont sillonné le monde en caravane, sans doute le plus banal de leurs exploits. À partir de 1995, avec patience et ingéniosité, ils ont sorti de la misère des milliers de jeunes Cambodgiens qui avaient fait de l’immense décharge de Phnom Penh leur sinistre garde-manger. En 20 ans, ce duo de choc, loin de jouer aux colonisateurs humanitaires, a redonné espoir aux enfants de l’avenir, celui de tout un peuple encore blessé par les horreurs perpétrées par les Khmers rouges.

Les pépites ★★★ 1/2 France, 2016, 89 min. Documentaire de Xavier de Lauzanne.