Trois ans après avoir raconté son enfance à Tocopilla dans La danza de la realidad, Alexandro Jodorowsky relate cette fois son adolescence et sa vie de jeune poète, de son arrivée à Santiago jusqu’à son départ pour Paris. D’un baroque fellinien, d’une imagerie surréaliste et d’une ambiance circassienne, La poésie sans fin s’avère une fastueuse et flamboyante célébration de la vie où plane la mort doublée d’une ode virulente et sans concession à la création. Bref, un ovni cinématographique où poésie, théâtre, danse et peinture se fondent en un univers aux excès aussi fascinants que déroutants.

La poésie sans fin (V.F. Poesia sin fin) ★★★★ France, 2016, 128 min. Drame biographique d’Alexandro Jodorowsky avec Adan Jodorowsky.