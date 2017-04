26 avril 2017

Marine Le Pen, favorisée par le terrorisme auprès des indécis?

Avec un attentat terroriste à Paris au début du premier tour de scrutin de la présidentielle, Marine Le Pen se serait-elle fait, malgré elle, du capital de sympathie pour une tranche indécise de la population votante française ?

Celle qui a salué en novembre dernier, et sans réserve, l’élection d’un Donald Trump de droite créera-t-elle aussi la surprise en devenant présidente de la République française ?

Surfera-t-elle sur une certaine vague d’extrême droite façonnée par tous ces attentats terroristes qui se sont produits ces dernières années dans le monde, en France et plus particulièrement à Paris ?

Celle qui pourfend, comme l’a fait son père, l’immigration. Celle que les Français voyaient hier ni plus ni moins comme l’image même du racisme deviendra-t-elle la première femme à diriger son pays ? Si jamais cela se produit, il sera à prévoir que de grandes alliances se feront entre la France et les États-Unis. La droite — et ses extrêmes — main dans la main réunie.

Saguenay, le 25 avril 2017

Parlons d’immigration… et commençons par des questions

Depuis quelque temps, il ne se passe pas un jour sans que les Québécois soient traités de racistes, d’intolérants, de xénophobes, etc. Nous serions, selon certains, des individus manquant d’ouverture, repliés sur eux-mêmes, populistes !

D’un autre côté, nous apprenons dans Le Devoir du 26 janvier 2017 que près d’un Canadien sur deux sera immigrant ou enfant d’immigrant en 2036. On nous dit aussi qu’au Québec 60 % des allophones ne veulent pas apprendre le français. Selon l’Institut de la statistique du Québec, le Québec a accueilli plus de 55 000 immigrants en 2012 alors qu’en 1988 il en recevait 25 981. Par rapport à la taille de sa population, le Québec accueille beaucoup plus d’immigrants que les États-Unis.

Mes questions paraîtront sans doute racistes et xénophobes, c’est dans l’air du temps, mais j’aimerais pouvoir les poser car, me semble-t-il, elles ont leur importance. Pourquoi recevons-nous autant d’immigrants ? Est-ce leur rendre service que de les faire venir ici en si grand nombre ? Qu’avons-nous à leur offrir ? Des emplois dans leur domaine ? Des écoles sans moisissures d’où leurs enfants ressortiront alphabétisés ? Un médecin de famille ? Des chirurgies dans des délais raisonnables ? Pourquoi ne pouvons-nous pas obliger les immigrants à apprendre le français ? Comment se fait-il que notre disparition annoncée ne doive pas nous inquiéter ? Le racisme envers les Québécois, ou entre immigrants, existe-t-il ou est-ce un phénomène à sens unique ? Combien l’immigration nous coûte-t-elle ? Que faisons-nous pour aider les chômeurs à (ré)intégrer le marché de l’emploi ? Pourquoi ne formons-nous pas ici des gens dans les secteurs où il manque de main-d’oeuvre ? Pourquoi ne nous donnons-nous pas de véritables politiques familiales ? Pourquoi finançons-nous les garderies bilingues et les écoles qui offrent une immersion en anglais ? Devons-nous renier ce que nous sommes pour ne pas offenser ceux qui ont choisi de venir s’établir ici ? Qui sont ces illégaux qui nous arrivent des États-Unis ? Avons-nous le droit d’être tristes de voir notre poids démographique diminuer à vue d’oeil ? Pouvons-nous encore dire nous ? Pouvons-nous encore dire chez nous ? Pourquoi l’immigration est-elle un sujet tabou ?

Enfin, lorsqu’il n’y aura plus de Québécois de souche au Québec, la discrimination et le racisme auront-ils disparu ?

Montréal, le 25 avril 2017