Tour de Romandie : Felline dédie sa victoire à Scarponi

L’Italien Fabio Felline (Trek) a dédié sa victoire mardi dans le prologue du Tour de Romandie à son compatriote Michele Scarponi, ancien vainqueur du Tour d’Italie, décédé samedi. Felline, 27 ans, vainqueur du classement par points du dernier Tour d’Espagne, a remporté le prologue disputé à Aigle, siège de l’Union cycliste internationale (UCI), sur une route humide qui a vu les principaux favoris céder du terrain, dont le Britannique Chris Froome (Sky) et l’Américain Tejay Van Garderen (BMC). « C’est un beau résultat pour moi et pour l’équipe, et aussi pour [Michele] Scarponi », a affirmé Felline, qui a ainsi rendu hommage à Scarponi, décédé samedi matin à 37 ans après avoir été percuté par un camion lors d’une sortie d’entraînement.