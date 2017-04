25 avril 2017

Quand Wall Street se réjouit de Macron, on n’est pas sorti du bois…

Quand Wall Street et l’ensemble des organisations du système capitaliste mondial se réjouissent de la victoire de Macron en nette hausse après le premier tour de la présidentielle française, je pense spontanément qu’une fois de plus, les intérêts des peuples soumis à ce système ont été bafoués. Et j’ose me demander si l’universelle opposition à Marine Le Pen ne repose pas d’abord et avant tout sur la peur de la remise en question par celle-ci des bases externes du régime politique français, assujetti aux exigences fondamentales du système, plutôt que sur son supposé racisme. En tout cas, il est clair que sa popularité, comme, par ailleurs, celle de Trump, exprime le ras-le-bol des exploités de tout acabit et leur révolte. À démagogue, démagogue et demi, semblent se dire les peuples, avec ironie, conscients que leur intelligence de la situation n’opérera pas le sauvetage espéré. Ils n’en approuvent pas moins celles et ceux qui s’emploient à stigmatiser les propos baveux, creux et arrogants des potentats, même quand ces contestataires sont partie intégrante de la classe dominante et exploitante. « On n’est pas sorti du bois », comme disaient mon père et ma mère.

Brigham, le 24 avril 2017

Chapeau à Claude Morin

Bonjour Monsieur Claude Morin, Ce fut un grand plaisir pour moi de vous revoir mercredi dernier à l’occasion du 50e anniversaire du ministère des Relations internationales du Québec. Votre présence à cet événement était à la fois méritoire et méritée. Méritoire parce que, vu la fragilité de votre santé, vous avez fait preuve de « courage » en vous déplaçant ce soir-là. Méritée parce qu’à titre de « père » du MRI, il était tout à fait justifié que vous soyez présent. Le premier ministre Couillard a d’ailleurs souligné publiquement que vous étiez des nôtres pour cet anniversaire historique. La création du ministère des Affaires intergouvernementales en 1967 s’inscrivait dans le contexte de la Révolution tranquille. Nul doute que vous êtes l’un des principaux artisans de cette « révolution » et que vous faites partie de la liste restreinte des grands commis de l’État québécois des années 60… et plus ! Plusieurs de vos ex-collègues peuvent en témoigner, dont le soussigné, qui a fait votre connaissance à l’automne de 1962 (il y a plus de 50 ans…) alors que vous étiez le conseiller privilégié du premier ministre Jean Lesage lors de la campagne électorale qui avait pour thème « Maîtres chez nous ». Chapeau pour votre contribution majeure au développement du Québec moderne ! Avec toute ma reconnaissance,

Le 24 avril 2017





Indigne Assemblée nationale !

Voilà ce que je pense de mon Assemblée nationale, tous partis confondus. À ce jour, elle ne dit rien, n’annonce rien, surtout, ne demande rien et présente encore moins une offre au Canada en retour de laquelle le Québec accepterait de signer la Constitution qui nous est imposée depuis 1982. Pourtant, la conjoncture est idéale, puisqu’en cette année 2017, deux anniversaires se conjuguent, soit le 35e du rapatriement de cette Constitution sans la signature du Québec et le 150e de la Confédération. Si rien ne se passe en 2017 pour profiter de cette conjoncture, le Québec risque de donner le message aux Canadiens et au monde qu’il accepte son statut de province canadienne et, de plus, à la fois politiquement et symboliquement, par ce défaut d’agir, il aura programmé, à terme, la disparition de la nation québécoise. Et si, d’aventure, le PQ en parle encore en 2018, tout le monde comprendra alors qu’il parle uniquement de la majorité francophone du Québec, laquelle, à l’évidence, sera définitivement considérée comme une grosse minorité francophone dans un Canada tolérant et multiculturel. Cela risque donc d’être une voix dans le désert. Je dis donc à mon Assemblée nationale qu’elle doit rapidement, pour éviter le pire, poser un geste de dignité nationale et donc faire une offre au Canada de règlement constitutionnel, une offre positive et significative à la fois pour le Québec et pour le Canada.

Shefford, le 24 avril 2017