24 avril 2017

Aider les collectionneurs

Le récent reportage de Mme Catherine Lalonde « Culture et religion, un mariage de raison » (Le Devoir, 4 avril 2017) m’a fait découvrir avec enthousiasme la Médiathèque Gaëtan Dostie. La vocation de cette institution, celle de préserver et de mettre en valeur notre patrimoine littéraire, est primordiale et demande impérativement à être soutenue. Disposé à y contribuer à mon humble échelle, j’ai pris connaissance à cette fin d’une vidéo promotionnelle diffusée sur les réseaux sociaux. Or, celle-ci commence par une présentation du fondateur et responsable : « Je m’appelle Gaëtan Dostie, la Médiathèque littéraire porte mon nom tout simplement parce que la totalité des pièces qui sont exposées dans cet endroit que nous nous apprêtons à quitter m’appartiennent. » Cette déclaration sans ambages a suspendu dans son vol (comme l’aurait dit Lamartine, inspirateur de quelques-uns de nos poètes romantiques d’antan) ma ferveur naissante. Le propriétaire privé d’une riche collection demande qu’on l’aide à la conserver pour lui-même, et les pouvoirs publics (donc, par voie de conséquence, les contribuables) répondent à cet appel ? Qu’un collectionneur, en retour d’un crédit d’impôt, cède ses trésors à un organisme comme la BAnQ, c’est une pratique courante et honorable. Mais ne sommes-nous pas ici en présence d’un étonnant précédent ? Car pourquoi d’autres collectionneurs ne bénéficieraient-ils pas eux aussi du soutien de l’État afin de jouir en plénitude de leurs acquisitions ? J’ai assisté récemment à un marché des vieux papiers à Québec et, certainement, nombre de bibliophiles, cartophiles, philatélistes, etc., seraient ravis d’apprendre qu’ils peuvent être rémunérés pour avoir accumulé des documents rares, sans pour autant s’en départir. Un second reportage dans les pages du Devoir sur la procédure à suivre pour que tous les citoyens collectionneurs deviennent à leur tour rentiers serait fort bienvenu.

Québec, le 22 avril 2017

Une accusation ridicule

Dommage que Djemila Benhabib ne s’applique pas ce qu’elle prêche. Malgré son ton maternaliste, son texte « Dépasser les populismes de gauche comme de droite » (Le Devoir, 21 avril 2017) présente de l’intérêt. Dommage qu’elle ne se soit pas arrêtée avant son dernier paragraphe. Ainsi, Québec solidaire lèverait le nez sur la nation, alors qu’il propose une constituante pour définir la constitution québécoise. Il diaboliserait le débat sur l’immigration et sur l’islam, alors qu’il appelle à un peu de retenue et surtout à plus de réflexion sur la question de l’intégration. Il serait enfin complaisant envers le totalitarisme islamiste. À cette accusation, j’avoue ne pas répondre tant elle est ridicule. En réalité, Québec solidaire n’adhère pas au simplisme révoltant des déclarations de Jean-François Lisée sur les AK-47 et les burkinis. Québec solidaire s’inquiète des conséquences de la discrimination larvée à l’égard des musulmans, et appelle à une réflexion réelle sur cette question, pour ne pas justement donner du grain à moudre aux extrémistes.

Montréal, le 21 avril 2017





Québec, la belle !

À quelques mois des élections municipales, la Ville de Québec vient d’être désignée deuxième destination parmi les plus agréables à visiter en Amérique du Nord, selon un sondage de l’agence de voyages en ligne Expedia. Une fleur au chapeau de Régis Labeaume qui devrait contribuer à estomper un tant soit peu l’épisode tortueux du SRB. Une note encourageante de plus sur la vitalité du Vieux-Québec dans une remarque d’Expedia pour justifier son choix : « Ne laissez pas le nom Vieux-Québec vous influencer. Alors que le quartier âgé de 400 ans est le cœur historique de la Ville, il demeure animé avec arts et culture ainsi que par plusieurs activités. » Certes, le caractère historique de la Capitale nationale jouit d’une réputation internationale qui fait les délices des commerçants. Toutefois, « l’accueil et la qualité globale de la destination » demeurent l’apanage des citoyens que nous devons saluer avec respect et gratitude envers Québec, la belle !

Québec, le 22 avril 2017