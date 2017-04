Quoi surveiller aujourd'hui?

3

Les artistes à la manif

Le MAL veut plus de bien. Le Mouvement pour les arts et les lettres (MAL) reprend du service actif en organisant une manifestation au centre-ville de Montréal pour demander une hausse immédiate du budget du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). L’appel est lancé conjointement par le Conseil québécois du théâtre et les sept organismes membres du MAL.

Le mouvement né au tournant du siècle veut que le budget du CALQ passe de 109 millions actuellement à 135 millions, afin de combler les effets de la non-indexation des enveloppes gouvernementales depuis des années. Le Conseil distribue les bourses et les subventions aux artistes et aux compagnies artistiques. Le rendez-vous du rassemblement des créateurs, travailleurs et professionnels du secteur est fixé à midi sur la place d’Armes.