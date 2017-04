Crues printanières: le sud du Québec sous surveillance

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

Plusieurs rivières du Québec sont sous surveillance, alors que le niveau des eaux continue de monter près de certaines municipalités en raison des crues printanières. Les municipalités riveraines de la rivière des Outaouais, du lac des Deux Montagnes et des rivières des Mille Îles et des Prairies, dans le sud du Québec, se situent actuellement dans les zones les plus à risque d’être touchées par des débordements. « Ce sont de grosses rivières qui réagissent lentement. Les pauses entre les épisodes de précipitations ne sont pas assez longues pour permettre au niveau des eaux de baisser », explique Thomas Blanchet, porte-parole du ministère de la Sécurité civile du Québec. Trois villes de l’Outaouais ont décrété l’état d’urgence depuis jeudi, soit Rigaud, Pontiac et Saint-André-Avellin, souligne M. Blanchet. L’eau a complètement envahi les rues de Rigaud, forçant l’évacuation de dizaines de résidants. Plusieurs propriétaires ont dû quitter leur maison, mais une centaine ont décidé de rester malgré l’urgence.