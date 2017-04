22 avril 2017

Paul Hébert, un grand dans le temps

Il était comme tous les grands, humble, effacé, au sourire en coin, semblant jongler avec le passé qui s’envole et l’habitation parfaite d’un présent sans cesse fuyant.



Il était lettré et philosophe sans le dire. Il n’avait pas besoin de le faire : on n’avait qu’à l’écouter. Il était un regard qui scrute le fond de chaque être. Il était une joie qui l’habitait et qui, par la suite, envahissait tout et chacun. Sa voix cheminait dans nos cœurs, comme un ruisseau de printemps dans Charlevoix.



La douceur était sa compagne. Le silence, sa plus belle parole. Son pas était mesuré, il avait une ténacité qui l’amenait au-delà du quotidien.



Le théâtre était sa maison. Une maison sans fioriture, où la simplicité léchait les murs. Avec un regard rivé à la fenêtre du temps qui passe et qui se perdait dans les montagnes campagnardes de La Malbaie.



Les siens étaient les nôtres. Les nôtres se retrouvaient dans les siens et dans chacun des nôtres. Le pays était dans le paysan, et le paysan était dans le pays. Était-ce lui ou Simon Desrosiers, ou l’inverse ? Il était ce qu’il était. Le théâtre le faisait être lui-même et son personnage trouvait place dans l’intime de nos vies d’habitants, arpentant la terre ancestrale des devanciers méconnus.



Il était du Trident comme de l’île d’Orléans ; il était de la Dame blanche comme du Chanteclerc. Il était plus grand que tous les grands tout en se faisant petit parmi les petits, ceux qui n’osent croire qu’ils sont les plus grands parce qu’ils ont l’humilité de ne jamais chercher la gloire.



Le rideau est tombé, mais derrière se profile une ombre majestueuse et flottante et, dans nos cœurs, un sillon s’est creusé, une trace demeure. Comme les labours qui se déneigent au printemps.



Peu importe les facettes du comédien, pour moi, il reste le temps d’une paix.

Matane, le 21 avril 2017

Il a fondé tout mon avenir

Je suis entré à l’atelier de Paul Hébert à 18 ans, en 1962. Nous allions passer nos lundis et mercredis soirs dans un local de la petite école primaire, sur la rue de la Montagne au sud de Sainte-Catherine. Durant deux ans, j’y ai préparé mon entrée au Conservatoire. Paul nous a transmis sa formation d’acteur acquise à Londres au Old Vic. Une conception du jeu venue de l’école russe. Il a fondé tout mon avenir. La vérité, l’investissement du privé dans les personnages, la recherche sans répit de rendre réelle la fiction, et l’acteur comme fondement du théâtre.



Il était maniaque, intarissable et rêveur impénitent. Son grand rêve, jamais réalisé : un grand Festival de théâtre annuel, fondé sur Molière, dans la cour du Grand Séminaire de Québec. Un Festival de répertoire québécois et international, avec une troupe permanente, renouvelée chaque été, un festival populaire.



Il venait me reconduire à la maison à la fin de l’atelier. Fermait le moteur, me tendait une cigarette. J’avais alors droit à une conversation sur l’art, le théâtre, la politique, le Québec, la France, l’Angleterre, la modernité. Deux heures plus tard, il repartait vers Sainte-Marguerite rejoindre sa famille. Je montais l’escalier vers ma chambre, gonflé, le cerveau en explosion de rêves et de projets. Merci, Monsieur Paul.

Sutton, le 21 avril 2017

Une version française de la Loi constitutionnelle ?

Selon l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982, il appartient au ministre de la Justice du Canada de rédiger dans les meilleurs délais et de déposer pour adoption une version française de la Constitution du Canada, dont la version officielle n’existe encore qu’en anglais. Faudra agir vite si l’on veut doter le pays d’une Constitution dans les deux langues officielles avant la fin de ce 150e anniversaire du Canada !

Orléans, Ontario, le 20 avril 2017