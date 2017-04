En 1925, après maintes expéditions, l’explorateur anglais Percy Fawcett se volatilisa dans la jungle amazonienne. The Lost City of Z marque un tournant pour James Gray, cinéaste doué s’il en est. C’est de fait la première fois qu’il délaisse New York. Pour autant, Fawcett, ridiculisé en son temps par ses pairs, n’est pas très éloigné des antihéros de ses trois premiers films noirs, tous des parias au sein de leurs familles. D’une sombre élégance, cette production opulente est la plus envoûtante de Gray d’un point de vue strictement esthétique. Confinée à des intérieurs empesés ou se déployant dans une verdure infinie, sa mise en scène multiplie les tableaux foisonnants, ceux-ci magnifiés par la lumière exquise de Darius Khondji. Le récit, passionnant, n’est pas en reste. Indiana Jones sans le surnaturel, Fitzcaraldo sans la folie, The Lost City of Z hante et éblouit.

