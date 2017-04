1

L’embrasement

Le Venezuela est au bord de l’embrasement généralisé. La tension ne baisse pas et de nouveaux affrontements sont prévus dans tout le pays, sous fortes pressions depuis trois semaines. Les collisions entre les forces de l’ordre et les manifestants antigouvernementaux ont déjà fait huit morts et des centaines de blessés.

La population en colère réclame des élections anticipées. Elle est chauffée à blanc par des années de pénuries touchant les produits de base et les médicaments. L’inflation galope à 700%.