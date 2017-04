21 avril 2017 | Mediafilm

Dans les coins les plus reculés et hostiles de la Chine survivent tant bien que mal diverses espèces animales, dont le panda, le singe doré et le léopard des neiges, un félin qui se laisse difficilement approcher.

V.O. : Forum, Spheretech, Marché Central.

V.F. : Quartier latin, StarCité, Marché Central.