Raid dingue

Après plusieurs essais, et grâce à son ministre de père (Michel Blanc), une policière gaffeuse (Alice Pol) réalise enfin son rêve : suivre la formation de l’unité d’élite de la Police nationale française. Après le retentissant ratage de Supercondriaque, Dany Boon récidive avec une comédie où s’enchaînent platement gags machistes et situations humiliantes. Voyant en elle une Pierre Richard en jupon, Boon s’efface derrière Alice Pol qui en fait des tonnes et fait soupirer d’exaspération. Quand divertir est synonyme d’abrutir…

