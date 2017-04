22 avril 2017 | Mediafilm

Afin de convaincre un avocat de témoigner contre son client gangster, deux policiers, père et fils à couteaux tirés, infiltrent un groupe de thérapie filiale. — Remake efficace du film québécois De père en flic. Scénario bien construit. Dialogues savoureux. Rythme trépidant. Réalisation honnête. C. Berry et W. Dia en verve.