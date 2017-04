Le fondateur (The Founder)

22 avril 2017 | Louis-Paul Rioux

Énergique, allumé, charmeur, roublard, Michael Keaton (Birdman, Spotlight) est excellent dans la peau de l’homme qui a mis McDonald’s sur la carte mondiale, mais en spoliant au passage les véritables cerveaux derrière cette formule de restauration novatrice. C’est dire que The Founder célèbre la vision et la persévérance de Ray Kroc tout en critiquant sans réserve ses pratiques commerciales douteuses et son opportunisme. Bien construit et plutôt malin, le scénario de Robert D. Siegel (The Wrestler) emprunte par moments le ton d’un « pitch » de vente, alors que le protagoniste semble livrer son baratin directement au spectateur. La réalisation dynamique de John Lee Hancock (Blind Side, Saving Mr. Banks) se fait à l’occasion ludique, notamment dans la séquence où Dick McDonald (Nick Offerman, délibérément crispé) et son frère Mac (affable John Carroll Lynch) mettent au point leur fameuse méthode de travail, dans une chorégraphie d’une précision maniaque.