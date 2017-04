1

Le jour du match no 5

En numérologie sportive, on dit des matchs nos 1, 3, 5 et 7 (forcément) qu'ils sont les plus importants: c'est là que se brisent les impasses et qu'une équipe peut prendre ou reprendre le légendaire « momentum » d'une série éliminatoire. Et c'est ainsi que le Canadien et les Rangers sauteront, fébriles, sur la glace du Centre Bell ce soir pour le cinquième match de la série qui est égale 2-2.

Après une performance étincelante lors du troisième match, le Canadien a connu une soirée plus difficile mardi. Mais à chaque match son histoire propre, non ? C'est à 19h, avec bien du bruit avant et pendant.