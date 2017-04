19 avril 2017

Agriculture urbaine et vigilance alimentation

Encore ce matin, on parlait d’agriculture urbaine. Il y a peu, j’ai vu une érablière urbaine vendant son sirop dans un parc. Une mode, une tendance, invite les citadins à cultiver leur potager, à faire pousser tout ce qui se mange sur leur balcon ou dans leur petite arrière-cour. Et il n’y a pas de mal à ça, loin de là. Je m’inquiète un peu cependant de l’attention « très moyenne » qu’on accorde à la diminution, pourtant inquiétante, de l’agriculture ordinaire et des familles du milieu rural, d’où émane et émanera le plus gros de notre alimentation, ici comme ailleurs dans le monde. Je crains, entre autres, la mainmise progressive de grands intérêts financiers sur les terres, faisant à terme des agriculteurs artisans des travailleurs agricoles. Si, par recherche d’autonomie alimentaire, les citadins ont intérêt à verdir et à cultiver leurs petits espaces urbains, il serait important que plus d’attention soit portée à l’agriculture, à ses artisans, et qu’une mobilisation accrue fortifie la défense et la protection de ce monde rural, peu nombreux mais toujours indispensable aujourd’hui et pour les décennies à venir.

Le 15 avril 2017

Notre devoir d’humains

Ce qui nous caractérise en tant qu’humains, ce qui constitue notre plus haute dignité, selon le philosophe allemand Martin Heidegger, c’est notre capacité à ouvrir des mondes. Le monde de la musique, par exemple, ou celui de l’architecture ou du sport. Des mondes qui offrent la possibilité à des personnes de briller et de dévoiler leur être. Cette distinction dont nous sommes les seuls à jouir parmi tous les êtres vivants se transforme, par la force des choses, en un genre de devoir implicite : le devoir d’offrir des possibilités aux autres afin qu’ils puissent se révéler selon leurs propres talents.

Nous avons tous des devoirs à accomplir : j’ai mon devoir de parent, par exemple, celui de citoyen, celui de vice-recteur. Mais il y a un devoir additionnel auquel je dois toujours penser, mon devoir d’être humain. Qu’est ce que cela implique ? Être à l’écoute et aider ceux et celles qui sont en difficulté ou dans le besoin ? Oui, mais pas seulement cela. N’importe qui peut sympathiser avec le malheur des autres, dit Oscar Wilde, mais seul un esprit noble est capable de sympathiser avec le succès des autres. En d’autres mots, je m’acquitte mieux de mon devoir d’être humain quand j’ouvre aux gens autour de moi des espaces pouvant leur permettre de déployer leurs talents et leurs habiletés. Si je suis conscient de ce devoir, il devient chez moi une seconde nature. Ainsi, lorsque je fais la connaissance d’une personne, je dois commencer par détecter chez elle un talent qui la distingue. Les gens ont souvent plusieurs talents en herbe. Mais il y en a toujours un qui se démarque des autres. Mon devoir d’humain consiste à le sortir de l’ombre. Ai-je le choix ? Peut-être pas. Car après tout, il n’y a que deux sortes d’humains : ceux qui étouffent et regardent mourir et ceux qui arrosent et regardent pousser et puis fleurir.

Le 8 avril 2017

Une ode aux vainqueurs

The Story of Us, cette « ode aux vainqueurs », est particulièrement intéressante en ce qu’elle dévoile comment nous sommes perçus dans le ROC. CBC présente des excuses, mais ce ne sont que des excuses du genre de celles qu’Air Canada nous présente à chaque rapport du Commissariat aux langues officielles : on s’excuse, on promet de faire mieux la prochaine fois, puis on continue comme si de rien n’était.

Gatineau, le 13 avril 2017