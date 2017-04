1

La police au tribunal

Le procès de trois anciens dirigeants de la SQ accusés de fraude, de vol et d’abus de confiance commence ce matin à Montréal. Le trio comprend Richard Deschênes, directeur général de la Sureté du Québec de 2008 à 2012, et deux cadres supérieurs, Steven Chabot et Alfred Tremblay.

Ils auraient pigé dans le fonds secret réservé aux enquêtes criminelles pour verser une indemnité à un collègue. Les accusés dénoncent ce qu'ils considèrent être une vendetta politique.

Les policiers attendent leurs procès depuis trois ans. Ils n’ont pas obtenu l'arrêt des procédures demandé en raison de ce long délai, que leurs avocats jugeaient déraisonnable.