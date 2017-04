18 avril 2017

Canada: The Story without THEM

Au-delà de la polémique entourant la sortie de la série Canada : The Story of US, une évidence nous saute aux yeux, celle de l’imposition d’une vision historique de la majorité anglophone sur celle d’une minorité francophone. D’ailleurs, les concepteurs de la série ne le démentent pas, puisqu’ils affirment s’adresser avant tout aux Canadiens anglais dans le but de « tisser des liens » auprès de cette communauté.

En se montrant si peu inclusive auprès des francophones, la série présentée à CBC reflète une certaine vision du « ROC » pour qui l’histoire du Canada débute en 1867 autour d’une fédération centralisée majoritairement anglophone. Ce faisant, cette approche minimise le rôle joué par les Français devenus Canadiens et banalise l’apport amérindien si essentiel à l’avènement de cette nouvelle société en Amérique du Nord. D’ailleurs, les efforts pour contrecarrer les droits des francophones en Ontario, des Acadiens au Nouveau-Brunswick et des Métis de Louis Riel, ont donné le ton à cet effacement progressif du fait français au Canada, reléguant ces communautés dans une position folklorique de survie.

Presque seul, le Québec a dû défendre la langue française face à l’envahissement de l’anglais. En votant la loi 101 et en mettant en place des mesures énergiques pour assurer la place des Québécois dans une économie dominée par les Anglais et les Américains.

Minoritaire en Amérique du Nord, le Québec a tenté de s’affirmer comme une majorité à l’intérieur de ses frontières provinciales. Certains ont même tenté de projeter le Québec au sein des nations en proposant un projet d’indépendance politique. Ces affirmations d’une majorité francophone québécoise au Canada ne rejoignent pas les visées idéalistes des Canadiens anglais, pour qui le pays doit se cimenter autour des valeurs de la majorité.

C’est cette approche que les concepteurs de la série de la CBC ont tenté de mettre en avant. Ils auraient dû l’intituler : Canada : The Story without THEM.

Neuville, le 12 avril 2017

Abattage massif au parc Jean-Drapeau

Au sujet de l’article d’Alexandre Shields « Projet Montréal dénonce un “massacre à la tronçonneuse” au parc Jean-Drapeau » (Le Devoir du 31 mars), on ne peut passer sous silence la triste ironie du projet du maire Coderre et de son administration.

Dans les années 1950, le maire Jean Drapeau a décidé de mettre fin à ce qu’il considérait comme des comportements « scandaleux » au parc du Mont-Royal. Dès 1954, plus de 30 000 arbres avaient été abattus et une bonne partie des sous-bois détruite lors des « coupes de moralité » du maire Drapeau, détruisant ainsi l’habitat de nombre d’oiseaux et autres animaux. De magnifiques arbres plantés par Frederick Law Olmsted ont été rasés afin d’empêcher (selon le maire Drapeau) « les gais, les pervers et les criminels » de commettre des actes immoraux. Il va sans dire que le maire Drapeau ne comprenait nullement la grande vision d’Olmsted d’intégrer la nature à la vie urbaine dans son concept du mont Royal.

Combien ironique qu’un parc nommé en l’honneur de ce même Jean Drapeau soit le théâtre d’une autre coupe à blanc de milliers d’arbres afin de construire des installations qui pourraient être construites ailleurs, ou tout simplement pas construites du tout.

Mieux encore, toujours en ligne avec l’héritage laissé par le maire Drapeau, l’administration Coderre appuie véhémentement la destruction de la majorité de 185 hectares de biodiversité — zones humides, habitats d’oiseaux migratoires, arbres et plantes rares — à Pierrefonds-Ouest, en faveur de 5500 unités d’habitation et de l’infrastructure massive requise.

L’administration appuie aussi la destruction de plus de la moitié des zones humides dans Saint-Laurent en faveur du projet industriel du Technoparc. Et pourquoi l’administration ne fait-elle rien pour protéger l’écoterritoire de la Falaise Saint-Jacques, lui aussi riche en biodiversité, en plein coeur de la ville ?

L’administration Coderre peine à rattraper ses citoyens de plus en plus sensibilisés à la conservation de la nature. Il est grand temps de mettre fin à cet héritage de destruction et de protéger le peu d’espaces naturels qui nous restent.

Le 13 avril 2017