Plus de 2000 migrants sauvés au large de la Libye

Rome — Plus de 2000 migrants ont été secourus en Méditerranée vendredi au large de la Libye, ont indiqué à l’AFP les garde-côtes italiens. L’association Médecins sans frontières (MSF) a notamment pu secourir 1145 personnes à bord de deux navires, au cours d’opérations qualifiées d’épuisantes. « Les États de l’UE continuent à fermer les yeux » et en 2017 « la mer continue à être un cimetière », a critiqué MSF sur Twitter. Le patron de l’agence européenne Frontex a récemment critiqué les ONG venant en aide aux migrants au large de la Libye, estimant qu’elles encouragent le trafic et coopèrent mal avec la police. Le nombre de morts ou de personnes disparues en Méditerranée, en provenance de la Libye, a atteint 666 depuis le début de l’année, contre plus de 5000 en 2016, selon le dernier décompte de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).