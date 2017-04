15 avril 2017

Quelle joie, quel bonheur !

Les médias nous apprennent que les États-Unis ont largué « la mère de toutes les bombes » et qu’elle a fait au moins une vingtaine de morts ! En prime, une photo du cratère et tous les détails techniques de la mère porteuse de mort, longueur, largeur, poids, vitesse et composition des ingrédients. Et détail très rassurant : seulement 10 % des effets d’une bombe nucléaire. Me voilà rassuré en effet. Dans votre arsenal, en avez-vous une avec 20 %, 30 %, d’efficacité, etc. ? Car je sais que vous en avez des tonnes, d’armes à destruction massive, alors que vous poussez les hauts cris si un autre État veut en construire une.

Voilà où on en est rendu dans notre quotidien, assassinat par drone par des opérateurs assis dans leur fauteuil, largage d’une gentille bombe maternelle, description détaillée des armes qui tuent, montrant le génie du genre humain.

Axe du mal, axe du bien ? Plutôt des êtres humains désaxés.

Saint-Lambert, le 14 avril 2017

Le dévoilement intellectuel

L’historien qui a signé le documentaire The Story of Us de la CBC a trahi sa fonction parce qu’il a travesti les faits, les a tronqués, les a arrangés pour répondre à des « exigences » incompatibles avec la pédagogie et la méthode historique. Un historien doit s’en tenir aux faits, tout le temps, quel qu’en soit le prix, même si les faits ne nous plaisent pas, surtout si les faits ne nous plaisent pas. C’est l’honneur d’une société et de ses universités de se faire une représentation exacte du passé, de se remettre en cause s’il y a lieu, sans complaisance. Le mensonge ou la manipulation des faits à des fins idéologiques ou nationalistes est un péché contre l’esprit, défigure le savoir et corrompt les rapports entre les individus et les groupes socioculturels. Bien entendu, tout universitaire a le droit à ses idées ; alors, qu’il écrive des essais pour les exprimer, les développer et les soutenir, mais qu’il ne succombe pas à la tentation de nous servir, dans des documents censés être rigoureux et destinés aux écoles et aux collèges, « des faits alternatifs » ou des approximations et des amalgames.

Il ne faut pas insulter le passé en s’en servant comme un instrument pour exécuter de basses oeuvres. Les excuses de la CBC ne sont pas recevables : on accepte des excuses quand il s’agit d’une erreur accidentelle ou d’un lapsus, mais pas d’un travail longtemps mûri. De deux choses l’une : ou bien la CBC s’excuse, c’est donc un mauvais travail et la série cesse d’émettre ; ou bien la CBC croit que c’est un bon travail, et nous n’avons pas besoin de ses excuses ! Ce que la CBC ne comprend pas, c’est que la série réduit l’histoire à n’être qu’un outil de communications, à n’être qu’un bricolage, et qu’elle se rend complice d’une tache indélébile.

Montréal, le 12 avril 2017

Augmentation du prix de l’essence

Aucune surprise, le prix de l’essence subit « par hasard » une augmentation substantielle à la pompe… à la veille du congé pascal ! Et, pour enrubanner ce cadeau de Grec, les experts arguent que cette augmentation serait causée par les raffineries américaines, qui ont encaissé un retard dans leur production en sous-estimant la demande en carburant d’été… Foutaise !

Quant aux consommateurs, ils sont encore une fois pris en otages par les magnats du pétrole qui les prennent carrément pour des imbéciles. Paraît-il que, selon Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group, « le premier signe de l’arrivée du printemps, c’est la hausse des prix de l’essence ».

Je croyais qu’au Québec la vigueur des érables constituait « le premier signe de l’arrivée du printemps »… Il faut croire que les Québécois devront dorénavant changer leur critère et troquer la montée de la sève des érables pour celle du pétrole !

Québec, le 14 avril 2017