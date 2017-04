4

Début des séries

Il y a des effluves de coupe. La saison régulière de la LNH est terminée. Les Canadiens de Montréal affrontent les Rangers de New York. Le premier match est prévu mercredi, au Centre Bell.



Le Tricolore l’a emporté à trois reprises contre cette équipe en saison régulière. Par contre, New York a sorti Montréal en six matchs pendant les séries de 2014. Go Habs Go!