8 avril 2017

La Ville de Québec fait trop souvent fi du sort des piétons



Depuis 2011, et plusieurs fois par la suite, appuyée notamment par le Conseil du quartier de Montcalm, j’ai fait part aux responsables de la division du Transport de mon indignation quant au laisser-aller de la Ville dans le dossier des feux de signalisation sur Grande Allée, face aux plaines d’Abraham et au Musée international des beaux-arts du Québec, dont le temps de traversée aurait IMPÉRATIVEMENT besoin d’être augmenté.

Comme le soulignait l’article paru alors dans Le Devoir du 24 octobre 2016 «Combien de temps pour traverser la rue», « placez-vous, ai-je écrit, dans la peau d’une personne à mobilité réduite, jeune ou vieille, avec béquilles ou marchettes, ou encore dans celle d’une femme avec poussette ou enfants agrippés à ses basques, et tentez de traverser l’intersection en 20 secondes ! en tenant compte de celles que vous mettrez soit à laisser passer une bicyclette folle ignorant le feu rouge, soit à vérifier si une autre s’en vient ! En mettant le pied dans la rue, il vous restera environ 12 secondes… en vous croisant les doigts pour qu’un bolide pressé ne pose pas immédiatement le pied sur le gaz ! À Trois-Rivières, où les rues sont deux fois moins larges que celle ici mentionnée, les piétons ont 60 secondes pour traverser. 60 secondes ! »…

Mais rien n’a bougé. On a prétexté que les feux de circulation étaient synchronisés en fonction du débit de la circulation automobile (!).

Québec, le 5 avril 2017

Amours interdits

On ne peut empêcher un coeur d’aimer ? Ben voyons donc ! Ce qui me surprend le plus là-dedans, c’est que l’on doive rappeler aux enseignants que cela NE SE FAIT TOUT SIMPLEMENT PAS ! J’ai reçu (parmi mes cinq diplômes) un diplôme en pédagogie de l’Université d’État de San Diego en Californie en 1980 pour enseigner dans cet État. Il était formellement stipulé qu’une relation enseignant-élève entraînait une radiation de notre permis. En 1980. C’était clair, avant-gardiste, il paraît, logique ! Pourquoi cette logique n’existe-t-elle pas ici ? Tu peux avoir une relation avec une ex-élève, mais non avec une élève. Même chose entre médecin et patient. Je m’excuse sincèrement : trop d’enseignants et de « professionnels » « dorment au gaz » pour employer une expression récente !

Le 5 avril 2017