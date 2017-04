Pour aller plus loin

Concours de l'apprenti(e)

Coup de cœur confitures

C’est sans doute ce qui manque au métier de boulanger : des paillettes, du strass, du glamour ! Les concours permettent d’attirer l’attention des jeunes et celle du public sur une profession, un secteur. L’Association des boulangers artisans du Québec, avec l’Association des fournisseurs en boulangerie et pâtisserie, organise donc un concours de l’apprenti boulanger. Une première ! Rendez-vous le 30 mai à l’École hôtelière de la Capitale, à Québec. Détails sur le site de l’association Quoi de mieux qu’une délicieuse confiture prenant ses aises sur une tranche de bon pain ? J’ai tout aimé des huit confitures signées Nathy D . : le dosage en sucre juste ce qu’il faut, la nature du fruit toujours respectée, les combinaisons de saveurs non excentriques (framboise-bleuet-lavande ou cerise de terre au cidre de glace), la texture et la tenue, la taille des morceaux, la qualité des ingrédients. Nathalie Daguzan est confiturière depuis 15 ans. En août, l’artisane qui opère à Saint-Paul-d’Abbotsford, en Montérégie, représentera le Canada au Championnat du monde des confitures qui se déroule à Beaupuy, en France, les Confituriades. Un concours qu’elle connaît bien, tout comme le « fruit thème » de cette édition, la cerise. La confiturière doit le décliner en trois recettes différentes. Entre ses cuissons quotidiennes (toujours courtes et par… kilogramme de fruit ! D’où la qualité finale obtenue), Nathalie a démarré sa réflexion. En attendant, nous, on étale avec plaisir.