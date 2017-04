Votez Bougon!

8 avril 2017 | Mediafilm

Le père d’une famille de petits magouilleurs se lance en politique et devient premier ministre, pendant que sa compagne, en vacances à Cuba, trouve l’amour avec un bel inconnu. Satire grossière et édentée des moeurs politiques québécoises, inspirée d’une série télévisée à succès. Gags vulgaires et faciles. Réalisation impersonnelle. R. Girard et L. Danis en forme.