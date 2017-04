Rogue One — Une histoire de Star Wars (V.F. de Rogue One — A Star Wars Story)

8 avril 2017 | Georges Privet

Photo: Photo: Jonathan Olley / Lucasfilm Ltd. via Associated Press

Jyn Erso, la fille d’un des architectes de l’Étoile de la mort, est recrutée par l’Alliance des rebelles pour mettre la main sur les plans de cette nouvelle arme de destruction de l’Empire galactique. Pour ce faire, la jeune femme obtient l’aide du capitaine Cassian Andor et d’un groupe de mercenaires mal assortis. Mais le directeur Orson Krennic, responsable de la construction de l’Étoile, compte tout faire pour mener à bien sa mission, d’autant plus qu’il travaille sous les ordres du légendaire et redoutable Darth Vader. L’histoire de ce huitième film de la série Star Wars (le premier de trois opus autonomes délaissant les personnages habituels de la saga) précède de peu les événements du quatrième épisode, A New Hope. Malgré une durée excessive (certaines scènes de bataille traînent en longueur), la mise en scène au souffle épique de Gareth Edwards, les décors exotiques et le troisième acte mémorable, riche en rebondissements, contribuent à faire de ce volet l’un des plus satisfaisants de la série.