Aung San Suu Kyi nie les accusations de nettoyage ethnique des Rohingyas

Londres — La dirigeante birmane Aung San Suu Kyi a rejeté les accusations de nettoyage ethnique de la minorité musulmane des Rohingyas dans un entretien à la BBC alors que l’ONU a lancé une enquête dans le pays d’Asie du Sud-Est. « Je ne crois pas qu’il y ait de nettoyage ethnique. J’estime que le terme de “nettoyage ethnique” est trop fort pour expliquer ce qu’il se passe », a assuré l’ancienne dissidente dans un entretien diffusé mercredi à la télévision. Aung San Suu Kyi, arrivée au pouvoir il y a un an et dont le parti vient de remporter presque la moitié des sièges vacants aux élections législatives partielles, avait déjà rejeté, fin mars, la décision des Nations unies d’envoyer une mission d’enquête sur les récentes exactions contre les Rohingyas, imputées à l’armée. Traités comme des étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90 % bouddhiste, les Rohingyas sont apatrides même si certains vivent dans le pays depuis des générations. L’armée birmane a lancé le 10 octobre une offensive d’envergure dans l’État Rakhine où vivent les Rohingyas, après des raids meurtriers de groupes armés contre des postes-frontières. Cette campagne de plusieurs mois a abouti, selon le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme, à un « nettoyage ethnique » et « très probablement » à des crimes contre l’humanité.