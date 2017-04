6 avril 2017

Les sauveurs

« Ce que tu veux faire pour moi, si tu le fais sans moi, tu risques de le faire contre moi »

— Proverbe africain

De belles classes d’école et de l’activité physique ! Deux annonces récentes, coup sur coup. On nous promet des classes où il fera bon apprendre ! Des enfants qui vont enfin bouger ! On se surprend à y croire. Des sauveurs, externes au milieu de l’éducation, vont drainer l’énergie, les ressources et le travail du milieu pour réaliser leur rêve. Après avoir coupé allègrement des centaines de millions dans le système public d’éducation. Après avoir laissé dépérir le parc immobilier scolaire primaire et secondaire. Après avoir coupé dans les heures et les ressources humaines de l’éducation physique dans les écoles. Le ministre de l’Éducation arrive avec un PPP où le privé sera le grand gagnant ! Le privé étant ces étoiles de l’activité physique et de l’aménagement des classes… grassement subventionnées. Le tout sans aucune participation des écoles, des parents et des enseignants dans l’élaboration du projet. Un coup de baguette magique ? De la poudre aux yeux !!!

Le 4 avril 2017

Bombardier : les dirigeants doivent partir

Pour éviter des séquelles permanentes, c’est-à-dire la fuite des actionnaires et des investisseurs, le déshonneur des Québécois et Québécoises, les dirigeants qui ont tenté de déshabiller Bombardier, de se prendre 43 millions de dollars en plein sauvetage, doivent partir. Leurs agissements étant maintenant connus du grand public, il est impossible de rétablir toute crédibilité. La défiance est là pour de bon et, même si les autres administrateurs annulent leurs extravagants émoluments à l’instar de Pierre Beaudoin, l’intention vaut le fait.

Saint-Elzéar, le 3 avril 2017

Mauvais « timing » !

L’agrile du frêne semble en train de décimer les frênes en Amérique du Nord, qui comptent pour 20 % des arbres des rues sur l’île de Montréal (il y en aurait 200 000 sur le domaine public, dont 26 000 dans le seul parc du mont Royal).

Alors, quand j’apprends que la Ville de Montréal, sans consultations publiques, veut couper 1061 arbres au parc Jean-Drapeau, sur l’île Sainte-Hélène, pour les remplacer par un amphithéâtre de béton afin de satisfaire éventuellement un promoteur privé, je me dis que la décision est choquante et qu’elle arrive à un très mauvais moment.

La Société du parc Jean-Drapeau refuse de rendre public le rapport d’expertise. Voilà qui est louche. De son côté, le maire Coderre ne s’en fait pas trop ; il a l’air conditionné pour ne pas trop suer.

Montréal, le 2 avril 2017