1 — Réunion d’urgence à l’ONU

Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit ce matin à New York à la demande du Royaume-Uni et de la France pour débattre de l’attaque au gaz en Syrie. Le régime de Bachar al-Assad est accusé d’avoir mené un raid toxique mardi dans le nord-ouest du pays, ce qu’il dément « catégoriquement ».

Les armes chimiques, dont l’usage est prohibé, ont fait des centaines de morts et de blessés, y compris des enfants. L’hôpital traitant les blessés a été bombardé. Une attaque précédente au gaz sarin en 2013 avait fait plus de 1400 morts et des attaques au chlore ont été documentées. Le régime d’Al-Assad renvoie la faute aux rebelles.

La Commission d’enquête de l’ONU a ouvert une enquête. La Convention sur l’interdiction des armes chimiques, entrée en vigueur il y a 30 ans ce mois-ci, en avril 1997, exige des États de ne plus développer, produire, acquérir, stocker ou utiliser de tels moyens de guerre. Les 192 États signataires s’engagent même à ne pas appuyer les opérations militaires aux côtés d’États les utilisant. La République arabe de Syrie a paraphé la convention le 14 septembre 2013.

2 — Motion Bombardier, prise deux

On recommence les discussions au Parlement autour des salaires des dirigeants de Bombardier. Le PQ revient à la charge avec une procédure parlementaire qui obligera chacun des parlementaires, y compris les libéraux au pouvoir, à se prononcer un à un sur une nouvelle motion. Elle va comme suit : « Que l’Assemblée nationale demande aux dirigeants de Bombardier de renoncer à la hausse de leur rémunération pour 2016. »

Le leader libéral adjoint a refusé de débattre de chacune des motions allant dans ce sens présentées mardi par le Parti québécois, la Coalition avenir Québec et Québec solidaire.

La controverse a surgi la semaine dernière quand il a été révélé que Bombardier augmenterait de près de 50 % la rémunération de ses grands patrons. La compagnie a été sauvée de la faillite par une injection massive de trois milliards de dollars. Elle a l’intention de mettre à pied 14 000 employés d’ici la fin 2018.

3 — Paradis fiscaux

La Commission des finances publiques de Québec dépose ce matin son rapport sur « les stratégies et les mécanismes employés à des fins d’évasion et d’évitements fiscaux ». Les travaux sur ce thème ont débuté en 2015. Le rapport paraît en pleine Semaine mondiale de lutte contre les paradis fiscaux.

Chaque année, l’évasion et la fraude fiscales feraient perdre au moins 3,5 milliards à l’État québécois. La saignée de l’Europe dépasserait les 1400 milliards par année. Les Panama Papers, coulés il y a tout juste un an, ont révélé certains des stratagèmes utilisés par les compagnies et les individus pour se soustraire à leurs obligations d’impôt.

4 — Vimy au musée

Le Musée canadien de la guerre dévoile aux médias ce matin sa section renouvelée consacrée à la bataille de Vimy, dont on commémore le centenaire en avril 2017. L’exposition devrait permettre de mieux comprendre les enjeux et le déroulement de cette victoire canadienne en France pendant la Première Guerre mondiale. La prise de la crête a fait plus de 10 500 morts et blessés du côté canadien.

Le nouveau travail muséal comprend des contenus audio, vidéo et interactifs inédits, de nouveaux artefacts et des témoignages de participants à la bataille. Les différentes sections se concentrent sur la planification stratégique et tactique, l’expérience vécue du combat et la place de cette bataille dans l’histoire nationale canadienne.