4 avril 2017 20h10

Le lab-école: un mépris de la profession d’enseignant

Notre sympathique ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, a décidé d’investir dans les travaux de trois vedettes, elles aussi fort bien intentionnées, qui offrent leurs services pour repenser nos écoles et en faire des milieux modernes et stimulants de réussite scolaire. Ces vedettes du monde culinaire, sportif et architectural ont présenté leur participation particulière à ce projet à l’émission 24/60 du lundi 3 avril. Pierre Thibault, architecte, se chargera de l’environnement physique de l’école moderne et des meilleures stratégies pour construire des écoles. Pierre Lavoie, de l’éducation physique des élèves, et Ricardo Larrivée, de leur alimentation à la cafétéria des écoles. Toutes ces intentions, certes louables, sont néanmoins étrangères aux conditions favorables au développement du désir de connaître, au fondement de l’apprentissage et de la réussite scolaire. C’est comme si on croyait que la réussite de la relation amoureuse d’un couple dépend de la beauté de leur appartement, de l’apparence physique des partenaires et de la qualité de leur alimentation. Cette façon de procéder s’inscrit dans le paradigme habituel et suranné du ministère de l’Éducation, qui croit que, pour parler sainement de l’éducation des élèves, il vaut mieux s’en remettre à ceux qui y sont étrangers. Le ministre de l’Éducation serait beaucoup mieux avisé de confier la réflexion aux praticiens qui s’acharnent sur le terrain avec l’insuffisance des moyens que son gouvernement leur alloue. Gérard Lévesque

Le 3 avril 2017

Cessez le saccage des arbres de notre île Sainte-Hélène

Dans le Devoir de vendredi dernier, nous apprenions qu’un projet d’envergure venait d’être lancé sur l’île Sainte-Hélène, comprenant l’abattage de plus d’un millier d’arbres matures, et ce, sans consultations publiques préalables. Nous apprenions aussi la fermeture des piscines du complexe aquatique pour tout l’été 2017 et sans doute l’été 2018. Le parc Jean-Drapeau est intimement lié à nos étés en famille. Nous allons y faire des pique-niques et jouer dans les sentiers. Maman s’y entraîne à la course à pied le long du fleuve et papa y fait son vélo. Et nous fréquentons la magnifique piscine extérieure du complexe aquatique sur une base régulière depuis que les enfants sont tout petits. Après avoir insisté pour lire lui-même l’article du Devoir, Antoine, 10 ans, l’air dépité, s’est exclamé « je ne peux pas m’imaginer passer tout l’été sans aller à la piscine », et surtout « les arbres, ça me rend heureux ». Les familles montréalaises, M. Coderre, n’ont pas toutes un chalet où se réfugier pendant leurs vacances. Et les gens qui vivent en ville ont aussi besoin de se promener dans la nature, d’écouter le chant des oiseaux et le bruit de l’eau. La partie sud de l’île Sainte-Hélène est un lieu idéal où se ressourcer. Ne détruisez pas ce joyau, cette oasis de verdure et de paix en milieu urbain !

Le 4 avril 2017