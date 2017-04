Bombardier, la motion



Le report de la hausse de rémunération des six plus hauts dirigeants de Bombardier n’a pas calmé l’opposition à Québec. Le PQ dépose à l’Assemblée nationale cet après-midi une motion demandant aux dirigeants de renoncer à toutes leurs augmentations et pas seulement au report des bonis de rendement pour une année, de 2019 à 2020. Des millions de dollars seront versés aux cadres supérieurs de l’entreprise.

La formation de Jean-François Lisée dit avoir déjà l’appui de la CAQ et de QS dans sa démarche parlementaire. Reste à convaincre les libéraux au pouvoir.

La compagnie sous perfusion étatique (Québec y a injecté 1,3 milliard récemment) a affiché une perte de plus d’un milliard l’an dernier. Ses revenus ont reculé et la multinationale licenciera 14 500 employés d’ici la fin 2018.

Bilan routier



Le ministère des Transports dépose ce matin le bilan routier du Québec 2016. La tendance du nombre de morts et de blessés sur les routes était à la baisse depuis le début de la décennie. Plus de 360 personnes sont décédées sur les routes en 2015, dont 44 piétons et 9 cyclistes.

Le bilan dévoilé la semaine dernière aux États-Unis a montré un regain des morts sur les routes américaines, avec quelque 6000 décès en 2016, un record en vingt ans de compilation des données. Cette étonnante situation est attribuée au regain de l’économie et au bas coût de l’essence, deux facteurs qui encouragent les déplacements, mais aussi aux nouvelles technologies mobiles, sources de distraction. L’usage des petits écrans portables expliquerait notamment la hausse de 11 % des accidents mortels impliquant des piétons.

Des apprentis terroristes en cour



Jamali El-Mahdi et Sabrine Djermane, deux jeunes Montréalais accusés de terrorisme, reviennent en cour pour une conférence préparatoire à leur procès. Ils ont été arrêtés en avril 2015 et sont détenus depuis.

Les autorités croient que le couple s’apprêtait à quitter le pays pour commettre un acte terroriste à l’étranger. Des soeurs de Mme Djermane ont contacté la police parce qu’elles soupçonnaient sa radicalisation et sa volonté de se rendre en Syrie.

La jeune femme, étudiante en soins infirmiers, avait quitté la résidence familiale après une dispute entourant son intention d’épouser Jamali El-Mahdi. Une perquisition à leur appartement a permis de découvrir un mode d’emploi pour la fabrication de bombes artisanales. Le couple a plaidé non coupable.

Le débat à onze



Ils étaient cinq au premier débat télévisé, le lundi 20 mars. Cette fois, ce ne sont pas moins de onze candidats à l’élection présidentielle française qui se pointeront sur le plateau. On attend plus de 10 millions de téléspectateurs.

Onze joueurs donc, de quoi monter une équipe de foot. Ils vont débattre et se faire interroger pendant pas moins de 3 h 30, jusqu’après minuit, heure de Paris.

Deux animatrices mènent la charge journalistique, Ruth Elkrief et Laurence Ferrari. Leur première question sera : qui êtes-vous ? Chacun aura une minute pour se présenter. Les échanges aborderont ensuite trois thèmes : la création d’emplois, la protection des citoyens et la mise en oeuvre du modèle social.

Les onze candidats ne se réuniront plus au complet par la suite. Il y aura bien un troisième débat le 20 avril, mais certains ont déjà annoncé qu’ils n’y participeront pas. Le premier tour du scrutin aura lieu trois jours plus tard.