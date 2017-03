Le président du c.a. de Bombardier renonce à son augmentation de salaire

31 mars 2017 21h47

En raison du tollé provoqué par les hausses de salaire marquées chez Bombardier, le président exécutif du conseil d’administration de la multinationale, Pierre Beaudoin, a décidé de renoncer à son augmentation.

Dans une déclaration écrite envoyée par courriel, M. Beaudoin indique qu’il touchera le même montant qu’en 2015, soit 3,85 millions $ US.

Plusieurs ont jugé que le montant global de 32,6 millions US — en hausse de 50 % sur un an — octroyé aux six plus hauts dirigeants du constructeur d’avions et de trains était indécent, alors que Québec a injecté 1,3 milliard dans la CSeries et que le gouvernement Trudeau vient de consentir un prêt de 372,5 millions.

M. Beaudoin a dit avoir écouté les récents débats publics sur la rémunération des dirigeants de Bombardier, ce qui l’a incité à réduire sa rémunération.

Les autres patrons de l’avionneur conserveront leur salaire.

Plus de détails suivront.